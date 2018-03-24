Yunanistan FETÖ'cüleri ülkeye sokmadı!

Yunanistan'a yatırım yapmaya gelen Türk asıllı ABD'li 3 FETÖ'cü güvenlik güçlerince ülkeye alınmadı.

Güncellenme 24 Mart 2018 13:03

FETÖ Yunanistan'da da köşeye sıkıştı. Kathimerini Gazetesi'nde yer alan bir habere göre, FETÖ üyesi Türk asıllı 3 ABD vatandaşı ABD'den uçakla gelip Yunanistan'a giriş yapmak istedi. Fakat Yunan polisi ülkeye girişlerini yasakladı. Bu 3 Türk asıllı ABD vatandaşının esas amaçlarının Yunanistan'a gelmek isteyen başka FETÖ üyelerine yardım etmek olduğu belirtildi.

ABD'ye dönmek zorunda kaldılar

"Yunanistana sığınmak isteyen FETÖ'cülerin gizli planı" başlığıyla verilen haberde, 3 ABD vatandaşı Atina Eleftherios Venizelos Havalimanına vardıkları ancak Yunan polislerince ulusal güvenlik sebebi ile ülkeye girişleri yasaklandığı belirtildi. FETÖ'cüler, ABD'ye dönmek zorunda kaldı.

Yatırım amaçlı gelmişler

Türk asıllı olan 2 ABD'li vatandaş, ülkeye yatırım yapmak amaçlı geldikleri iddia edildi. Bir sivil toplum kuruluşuna üye oldukları tespit edilen FETÖ'cüler, mülteciler için ev ve daireler almak istediklerini söylediler.

Yunanistan'da altyapı oluşturulmak istendi

Bu kapsamda Yunan polisi havalimanında bu üç ABD vatandaşını sorguladı. Habere göre hepsi FETÖ üyesi olduklarını kabul etti. Yunan polisine göre esas amaçları Yunanistan'a gelen FETÖ üyelerine altyapı oluşturmaktı.

İstihbarat polise bilgi verdi

Yunan istihbaratçıları daha önce konu hakkında polis bilgi vermişti. Üç ABD vatandaşı ülkeye alınmadı ve Emirates şirketinin uçuşu ile New York'a geri gönderildi. Konu hakkında Yunan hükümetinin bilgilendirildiği aktarıldı.