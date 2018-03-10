Yunanistan 2 Alman'ı gözaltına aldı!

Yunanistan, sınırda araştırma yapan iki Alman gazeteciyi gözaltına aldı.

Güncellenme 10 Mart 2018 13:04

Yunan gazetesi Kathimerini haberine göre, Alman kanalı ARD için sınırda bulunan Dimetoka bölgesinde çalışan iki basın mensubu gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler savcılığa götürüldü.

Yaşları 31 ve 33 olan biri kadın iki Alman için Atina'da bulunan Almanya Büyükelçiliği hemen harekete geçti.

Öte yandan polise ifade veren gazetecilerin Almanya'dan Türkiye'ye yasa dışı dönüş yapan Türklerle ilgili haberler üzerinde çalıştıkları için bölgede bulunduklarını söyledikleri belirtildi.