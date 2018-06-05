Yunan bakan, FETÖ'cüler için Türkiye'ye meydan okudu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias, Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın sözlerine haddini aşan ifadelerle cevap verdi.

Güncellenme 05 Haziran 2018 12:39

Yunanistan'da serbest kalan sekiz darbeci FETÖ üyesi asker hakkında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın sözlerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias cevap verdi. Kotzias, "Türkiye bizimle böyle bir oyun oynayamaz" dedi.

Yunan devlet televizyonuna konuşan Kotzias bu tür yersiz açıklamaların iç siyasete bakarak dış politika uygulayanlar için olduğunu, Yunan başbakanının tek yapması gereken şeyin adaletin işlemesini sağlamak olduğunu, Türkiye'deki siyasetçilerin bir kısmının siyaset ile adalet arasındaki ilişkiyi anlamakta zorlandığını söyledi.

Bekir Bozdağ'ın, "Ne yaparlarsa yapsınlar darbeci FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir" sözlerine de cevap veren Kotzias, "Türkiye bizim oyun oynanacak bir ülke olmadığımızı bilmektedir. Hükümet sözcüsü görüşlerini kabul edilemez bir üslupla seçim öncesi ülke atmosferinin etkisinde ifade etmiştir. Türkiye'den korkmuyoruz" dedi.