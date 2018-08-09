Yunan bakan Başkan Erdoğan'ı hedef aldı!

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Mart ayında tutuklanan iki Yunan askerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile tutuklandığını iddia etti.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 16:20

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Mart ayında tutuklanan iki Yunan askerin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tutuklandığını" iddia etti.

Kammenos, tutuklu bulunan askerler için, Yunanistan'a firar eden 8 darbeci askerle takas edilmeleri amacıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yakalandıklarını ileri sürdü.

Daha önce de aynı açıklamalara imza atan Kammenos ilk kez doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Meriç'teki sınırı "kaçak göçmenlerin izlerini takip ederken 150 metre geçtiklerini" kabul eden iki askeri, aynı bölgedeki Türk askerlerince yakalanarak Edirne Cezaevi'ne gönderilmişlerdi.

Tutuklamanın hemen sonrasında açıklama yapan Yunan bakan, iki askerin Türkiye tarafından rehin alındığını söylemişti.

Her ay yapılan yargı gününe kadar tahliye edilmeleri başvuruları reddedilen iki asker, beş aydır tutuklu bulunuyor.