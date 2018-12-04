Edirne’de bulunan üç ayrı sınır köyünde, donarak hayatını kaybeden göçmenlerin cesedi bulundu.

Güncellenme 04 Aralık 2018 10:21

Edirne’de bulunan üç ayrı sınır köyünde, düzensiz göçmen olduğu düşünülen üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çoban cesedi gördü

Gelen bilgilere göre, Seren köyünde çobanlık yapan bir vatandaş burada hareketsiz şekilde yatan bir beden görünce jandarmaya haber verdi.

Sağlık ekipleri göçmenin öldüğünü tespit etti

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri yapılan incelemelerde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Afganistan uyruklu olduğu ve donarak hayatını kaybettiği tahmin edilen göçmenin cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

2 kişinin daha cesedi bulundu

Buradaki iki köyde birinci dereceden askeri yasak bölgede de, askerler devriye sırasında, düzensiz göçmen oldukları tahmin edilen 2 kişinin cesedini buldu.

Donarak ölmüşler

Yapılan ilk tespitlere göre göçmenlerin birkaç gün içinde donarak hayatını kaybettiği belirtilirken cesetler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bir göçmen sağ yakalandı

Jandarma tarafından yakalanan Afganistanlı 29 yaşındaki Jamalvddin Malangi de başından geçenleri anlattı.

İhbar etmişler

Malangi, Yunanistan'a Meriç Nehri'ni aşarak geçtiklerini, ormanda 3 gün saklandıklarını, ormana yakın köye doğru ilerlediklerini, Yunan köylülerinden kapıları çalıp yardım istediklerini, birileri tarafından ihbar edildiklerini, Yunan polisinin kendilerini yakaladığını, önce polis merkezine götürüldüklerini, sonra da bir araçla nehrin yanına getirildiklerini, orada iki tane bot olduğunu, sistematik bir şekilde gidiş-dönüş yapıldığını, onlara bindirilerek geri itildiklerini söyledi.

“Yunan askeri merhametsiz”

Cesedi bulunan 3 kişiden birini tanıdığını belirten Malangi, ülkelerinde yaşadıkları zorluklardan kaçtıklarını fakat kötü muamele ile karılaştıklarını, bunun kendisine acı verdiğini, Yunan askerlerinin merhameti olmadığını, Türk askerlerinin ise çok merhametli olduğunu belirtti.