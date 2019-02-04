Yumurtayı sakın böyle tüketmeyin!

Güzel bir kahvaltı denilince ilk akla çay ve yumurta gelir. Ancak uzmanlar çay ve yumurtanın birlikte tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Güncellenme 04 Şubat 2019 11:49

Zayıflamak için tüketilen besinlerle birlikte sağlıklı diye birlikte tüketilen besinlerin tam tersi etki ortaya koydukları belirlendi. Uzmanlar meyvelerin çok faydalı olduğunu belirtmiş olsa da bir çok meyvenin aynı anda tüketilmesi kişiye hiçbir fayda sağlamadığını belirtti. Buna bağlı olarak et, balık, tavuk ile birlikte süt ve süt ürünleri ve yumurtayı ayrı tüketmek gerekir.

Soğan ve sarımsağa dikkat

Uzmanlar soğan ve sarımsağı birlikte tüketmemek gerektiğini ifade ediyor. Bunların fazla tüketilmesi ciltte lekelere, baş dönmesine ve mide de hazımsızlık sorunlarının başlamasına neden olur. Çay ve kahve yemeklerle birlikte tüketildiğinde yemeklerde bulunan demir oranı azalıyor. Bu nedenle bu içecekleri yemekten 45 dakika kadar sonra tüketmek gerekir.

Yumurta ve çayı aynı anda olmaz

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yumurta hayvansal besin olarak değerlendirilir ve demir bakımından oldukça zengindir. Kahvaltıda tüketilen yumurtanın çay ile birlikte tüketmek son derece sakıncalıdır. Buna bağlı olarak sağlık açısından yumurta ve çay aynı anda tüketilmemesi gerekir.

Yoğurt ve turp ikilisine dikkat

İki asidik besin olarak bilinen yoğurt ve turp ikilisi aynı anda tüketildiğinde zehirlenme riski olduğu ortaya çıkmıştır. Yemeklerin yanında aynı anda tüketildiğinde ise mide de yanma ve ekşime ortaya çıkmaktadır. Beslenme ve sindirim açısından sorun oluşturduğundan ayrı ayrı tüketmek gerekir. Aynı zamanda yoğurtlu yemeklerin yanında sirke gibi ekşi gıdaların tüketilmemesi gerekir.