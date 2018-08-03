Yumurtayı kabukları ile nasıl tüketilir?

Yumurta kabuğunda bulunan bakterilerden kurtulmak için öncesinde kaynatmak ardından da 200 F (93 C) fırında 10 ile 15 dakika kadar pişirmek gerek.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 17:44

Uzmanlar yaptıkları açıklamaya göre yumurta kabuğunun kalsiyum açısından son derece zengin olduğunu ifade etti ve içerisinde yüzde 95 oranında kalsiyum karbonat olduğunu açıkladı.

Yalnız bir yumurtanın sadece kabuğunun içerisinde iki gram kalsiyum bulunuyor ve kesinlikle yumurta kabuklarını çiğ olarak tüketmemek gerekiyor. Yumurta kabuğunun içerisinde bulunan bakterilerinin tamamen ölmesi için önce bir müddet kaynatıp daha sonra 93 derece fırında 10 veya 15 dakika kadar pişirmek gerekiyor. Ve fırından çıkan yumurta kabuklarını incecik toz haline gelene kadar mutfak robotundan geçirebilirsiniz. Kabuk içerisinde bulunan kalsiyum kişinin özellikle kadınların yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkacak osteoporoz ağrılarını hafifletip kemik erimesini azaltıyor. Aynı zamanda öğütülüp toz haline getirdiğiniz yumurta kabuklarını un ile karıştırıp, hamurlarınızda kullanabilirsiniz.

Azı da fazlası da zarar

Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta ise kalsiyumun azının da fazlasının da zararlı olmasıdır. Yetişkin ve sağlıklı bir kimse günlük ortalama 1 gram kalsiyuma ihtiyaç duyar. Bunu göz önüne alarak tüketmekte fayda var.