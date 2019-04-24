Yumruk atan serbest kaldı: Kılıçdaroğlu’ndan ilk tepki geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yumruk atam Sarıgün serbest kaldı. Kılıçdaroğlu’ndan ilk tepki gecikmedi…

Güncellenme 24 Nisan 2019 13:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu; “Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu; “Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız” diye konuştu.

Kendisine yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu; “Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz” dedi.