Yükselen enflasyon ev sahiplerine yaradı

Enflasyon oranın yükselmesi ev sahiplerini sevindirdi ama kiracılar mağdur durumda… Bu kapsamda ise yeni bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor.

Güncellenme 31 Aralık 2018 16:19

Türkiye’de, 20 milyona yakın kiracı var. Bu nedenle kiralara yapılacak zam oranları büyük önem taşıyor.

Ev sahipleri yüksek zamlar yapıyor

Kira zam oranları ise TÜİK’in her yıl açıkladığı TÜFE ve ÜFE’ye göre belirleniyor. Ev sahipleri de enflasyonu bahane ederek yüksek oranlarda zam yapıyor.

12 aylık ortalama dikkate alınacak

Bu kapsamda daha önce Meclis’e sunulan teklifin yasalaşması durumunda kiralar, ÜFE’ye göre artacak. ÜFE’ye bakılırken ise aylık veya yıllık orana değil, 12 aylık ortalama dikkate alınacak.

Yüzde 10 daha az kira ödenecek

Eğer tasarı kabul edilirse kiracılar yüzde 10 daha az kira ödeyecek. Ancak bu konuyla ilgili henüz bir karar alınmadı.

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

TÜİK; 2019 Ocak kira artış oranını ise 3 Ocak tarihinde açıklayacak.

Geçen ay yüzde 25,52 zam yapıldı

Geçen ay ise kiralara yüzde 25,52 oranında zam yapılıyordu.

Bu oranla birlikte 2 bin lira kira ödeyen bir kiracının, zamla birlikte ödeyeceği tutar 2 bin 505 lira olarak açıklanmıştı.

Ev sahipleri enflasyonu bahane ederek yüksek zam istiyor

Borçlar Kanunu’ndaki kira artış maddesinin uygulanması, iş yerleri için 2020 yılında yürürlüğe girecek. Bu kararla birlikte ev sahibi- kiracı ilişkisi; borç- alacak ilişkisine dönecek.

Türkiye genelinde, konut kira artışı bir yılda yaklaşık yüzde 60 bir artış sergiledi. İlk sekiz ayda ise bu oran yüzde 10 olarak kaydedildi. Haziran ayında yüzde 15,80 olan kira artış oranı, önce Temmuz ayında yüzde 16,57’ye, son olarak da Ağustos ayında yüzde 17,41 olarak belirlendi.