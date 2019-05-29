Yüksek İstişare Kurulu'na atanan isimler ne kadar ücret alacak?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan isimlerin ne kadar ücret alacağı belli oldu.

Güncellenme 29 Mayıs 2019 16:23

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilen Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve diğer isimlerin kaç TL maaş alacağı belli oldu. Buna göre kurul üyeleri 13 bin TL maaş alacaklar.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle kuruldu. İlgili kararname, 15 Mayıs’ta yayımlandı. Kararnamede "Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştur" denildi.

Üyeleri kim belirleyecek?

Yine aynı kararnameye göre, kurulun üyeleri, çalışma esasları ve yapılacak ödemeler de Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Kurul üyeleri için ayrılan ödenek ne kadar?

Independent Türkçe'nin haberine göre Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Külliye’de kurulan 10. kurul. Bundan önceki 9 Politika Kurulu’na 76 üye atandı. Her birine yapılacak ödeme yine 1 numaralı kararname ile belirlenmiş durumda. Memur maaş katsayısı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre Kurul üyelerinin her birine ayda yaklaşık 13 bin TL ödeniyor. Bu yılın bütçesinde, kurul üyeleri için ayrılan ödenek ise 12 milyon TL.

Bu görevle Külliye’ye döndü

Kurulun şimdilik açıklanan tek üyesi eski Meclis Başkanı Bülent Arınç. 3 dönem kuralı nedeniyle AK Parti'den milletvekili adayı olamayan ve uzun süredir aktif siyaset dışında olan Arınç, bu görevle Külliye’ye dönmüş oldu.

Hangi isimlere teklif götürüldü?

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre Bülent Arınç dışında Hikmet Çetin, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman'a da kurul üyelikleri için teklif götürüldü. Çiçek, Toptan, Şahin ve Kahraman'ın da kurul üyesi olmayı kabul ettiği belirtiliyor.

1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan CHP’nin eski genel başkanı Hikmet Çetin kendisine teklif geldiğini ve teşekkür ederek kabul etmediğini söyledi.

1991-1995 arasında TBMM Başkanlığı yapan Hüsamettin Cindoruk ise kendisine teklif yapılmadığını söyledi