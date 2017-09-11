Yücel Erten: En zor rolüm
Kurtlar Vadisi Vatan' filminde FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'i canlandıran Yücel Erten "En zor rolüm" dedi.
29 Eylül'de gösterime girecek 'Kurtlar Vadisi Vatan' filminde 15 Temmuz Darbe Girişimi anlatılıyor. Tiyatrocu Yücel Erten filmde FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'i canlandırdı.
"EN ZOR ROLÜM"
Terörist başının filmdeki adı 'Muhterem'. Yücel Erten "En zor rolüm. Duruma profesyonel yaklaştım" dedi.
24 SAATTE 780 BİN İZLENMİŞTİ
"Kurtlar Vadisi Vatan" fragmanı, yayınlandıktan sonra 24 saat içinde 780.000 izlenme ile Youtube listesinde 1 numaraya çıkmıştı.
Yücel Erten makyajla FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen ikizi kadar benzedi: