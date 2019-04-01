YSK'ya göre İstanbul'da kim önde?

Yerel seçimlerin en tartışmalı ili olan İstanbul'da resmi olmayan kesin sonuçlar da belli olmadı. Peki Yıldırım mı, İmamoğlu mu önde? İşte detaylar...

Güncellenme 01 Nisan 2019 10:06

YSK’nın verilerine göre; saat 09.10 itibariyle sandıkların yüzde Yüzde 99,69'unun açıldığı İstanbul'da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önde gidiyor.

YSK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 48,80'ini aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binalı Yıldırım'a çıkan oy oranı ise yüzde 48,48.

Aradaki oy farkı 27 bin

İmamoğlu 4 milyon 155 bin 141 oy alırken Yıldırım'a çıkan oy sayısı ise 4 milyon 127 bin 770. Şu an ki oy farkı 27 bin 371. 31 bin 186 sandığın bulunduğu İstanbul'da açılan sandık sayısı ise 31 bin 70.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine saat 08.30'da İstanbul'da son durum şöyle:

Sandık sayısı: 31 bin 186 - Açılan sandık sayısı: 31 bin 84

Açılan sandık oranı: Yüzde 99.67

Oy sayıları: Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 156 bin 725 - Binali Yıldırım: 4 milyon 129 bin 705

Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48.80 - Binali Yıldırım: Yüzde 48.48

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine saat 08.50'de İstanbul'da son durum şöyle:

Sandık sayısı: 31 bin 186 - Açılan sandık sayısı: 31 bin 86

Açılan sandık oranı: Yüzde 99,68

Oy sayıları: Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 157 bin 114 - Binali Yıldırım: 4 milyon 129 bin 892

Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48,80 - Binali Yıldırım: Yüzde 48,48

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine saat 09.00'da İstanbul'da son durum şöyle:

Sandık sayısı: 31 bin 186 - Açılan sandık sayısı: 31 bin 87

Açılan sandık oranı: Yüzde 99,68

Oy sayıları: Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 157 bin 237 - Binali Yıldırım: 4 milyon 130 bin 49

Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48,80 - Binali Yıldırım: Yüzde 48,48

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine göre saat 09.10'da İstanbul'da son durum şöyle:

Sandık sayısı: 31 bin 186 - Açılan sandık sayısı: 31 bin 88

Açılan sandık oranı: Yüzde 99,69

Oy sayıları: Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 157 bin 505 - Binali Yıldırım: 4 milyon 130 bin 190

Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48,80 - Binali Yıldırım: Yüzde 48,48