YSK'nın kararına AK Parti içinde de tepki geldi

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi sonrası karara AK Parti içinden de tepki geldi.

Güncellenme 07 Mayıs 2019 09:40

YSK'nın 37 gün sonra İstanbul seçimini iptal edip verilmiş mazbatayı iptal etmesi Türkiye gündemini sarstı.

AK Parti'nin itiraz üstüne itirazı sonucu alınan karar tartışmalara neden oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili attığı tweet'le içeriden ilk ve tek eleştiriyi yapan kişi oldu. Yeneroğlu, "Ebu Hanife'nin hukukun sesini kısmak" sözüne dikkat çekti.

Ebu Hanife'nin sözünü paylaştı

Mustafa Yeneroğlu şu ifadeleri yazdı: "Büyük hukukçu Ebu Hanife'nin 'mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar' ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa, hayırlı sahurlar dilerim.... aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir.