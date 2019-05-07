YSK'nın kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YSK'nın iptal kararı sonrası, “Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz merak etmeyin her şey çok güzel olacak” açıklamasını yaptı.

Güncellenme 07 Mayıs 2019 10:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK’nın seçim yenileme kararı alması sonrası yaptığı açıklamada, “Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz merak etmeyin her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Saat 10.00'da parti genel merkezinde düzenlenecek toplantıya Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı için Genel Merkez binasına geldi. Binaya geçerken basın mensuplarıyla karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun güler yüzlü olması dikkat çekti.

"Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz"

Kılıçdaroğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Her şey çok güzel olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak."

İmamoğlu ne dedi?

Toplantı öncesi konuşan Ekrem İmamoğlu, "Vazifemiz var sonra açıklama yapacağız. Hepinize kolay gelsin'' dedi.