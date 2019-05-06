YSK'nın kararı öncesi CHP'de hareketli saatler!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararı öncesi Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Güncellenme 06 Mayıs 2019 14:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararı öncesi Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

MYK toplantısında gündemin İstanbul seçimleri ve ekonomi olduğu öğrenildi.

Toplantıda, CHP'nin İstanbul seçimi ile ilgili olarak tüm ihtimalleri değerlendirdiği ve partinin yol haritasının çıkarılacağı belirtildi.

CHP, iptal edilmeyeceğini düşünüyor

CHP'deki beklenti AK Parti'nin seçimin iptal edilme talebinin reddedilmesi yönünde. Seçim yenilirse sorusuna ise CHP kaynakları böyle bir beklentileri olmadığı gerekçesiyle yanıt vermiyor.

Ekonomi masada

Ekonomi konusunda ise CHP yaklaşık bir yıl önce 13 maddelik çözüm önerisi sunmuştu. İktidara çağrı da yapılarak bu maddelere uygun atılacak adımlara destek verileceği belirtilmişti. Toplantıda bu konudaki gelişmelerin değerlendirildiği de öğrenildi.