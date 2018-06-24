YSK'dan Suruç açıklaması!

YSK Başkanı Güven, Suruç'ta yaşanan olaylarla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti.

Güncellenme 24 Haziran 2018 16:36

YSK Başkanı Sadi Güven, Suruç'ta çekildiği iddia edilen görüntüler hakkında açıklama yaptı. Güven, Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulduğunu söyledi.

Seçimler, sükunet içinde geçiyor

Konuyla ilgili AA'ya açıklama yapan Güven, Suruç'taki bazı sandıklarda oy kullanma işlemlerine yönelik iddialarla ilgili sorularını yanıtladı. Tüm Türkiye'de seçimlerin sükunet içinde geçtiğini belirten Güven, katılımın iyi olduğunu, Suruç'taki bazı sandıklarla ilgili asayişe yönelik duyumlar alındığını belirtti.

Gerekli işlem yapıldı

Sadi Güven, duyumlar üzerine kurulun idari, adli ve seçim hukuku açısından işlem yapılması için ilgili makamlara gerekli girişimlerde bulunulduğunu ifade etti. Başkan Güven, 08.00'de başlayan oy verme iş ve işlemleriyle ilgili şu ana kadar önemli bir olumsuzluğun kendilerine bildirilmediğini dile getirdi.

Ne yaşanmıştı?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1043 nolu sandıkta 'blok oy' kullanıldığı, iki okulda da sandık görevlilerinin darp edildiği ileri sürüldü.

İddiaya göre Suruç'taki GAP Anadolu Lisesi'ndeki sandık görevlileri kimliği belirsiz kişilerce darp edildi. Okulda bulunan 1043 nolu sandıkta ise toplu oy kullanıldığı öne sürüldü. Blok oyların kullanıldığı iddia edilen sandığa ait fotoğraf ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan merkez Haliliye ilçesinin Uluhan Mahallesi'nde de İmam Hatip Ortaokulu'nda darp edildiğini belirten CHP'li sandık görevlileri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.