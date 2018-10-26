YSK'dan seçimlerde aday olacak kamu görevlilerine uyarı

Yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 1 Aralık'tan itibaren görevi bırakmaları gerekiyor.

Güncellenme 26 Ekim 2018 09:51

YSK, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde aday olacak kamu çalışanları ve siyasi partilerin il, ilçe başkanlıkları mensuplarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Aralık’ta görevi bırakmaları gerekiyor

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 1036 sayılı YSK kararına göre, yerel seçimlerde aday olmak isteyen hakimler, savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, YÖK ve RTÜK üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi statüsünde bulunmayan kamu görevlileri, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin ili ilçe yönetim kurulu üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekecek.

Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar vermeleri gerekecek.

Görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de en geç 1 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar istifa etmeleri gerekiyor.