YSK'dan kritik seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı Güven, seçim sonuçlarına dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 25 Haziran 2018 12:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazandığı seçim sonuçları sonrasu YSK'dan açıklama yapıldı. Erdoğan oyların yüzde 52.5'ini alarak yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olurken YSK Başkanı Sadi Güven, Yüksek Seçim Kurulu'na girişinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Yüzde yüz açıklanacak

YSK Başkanı Güven, siyasi partilerle yüzde 98'i dün paylaşılan seçim sonuçlarının, birkaç saat içinde yüzde 100'ünün de paylaşılacağını bildirdi.

Sağlıklı bir seçim oldu

Sağlıklı bir seçim olduğunu belirten Güven, sonuçların kesinleşmesinden sonra vatandaşların incelemesine açacaklarını, her seçimde siyasi parti temsilcilerinin çoğunlukta olduğu sandık kurulu üyelerinin tutmuş olduğu tutanakları, kendilerine geldiğinde, eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaştıklarını, bunun dünde böyle olduğunu, bugün itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık tutanaklarının yüzde 99,91'i sisteme işlendiğini söyledi.

Aynı veriler partilerin de elinde var

Güven, dün akşam sisteme işlenen ve siyasi partilerle de paylaştığımız tutanakları alt alta toplamak suretiyle açıklama yaptıklarını, aynı bilgi ve belgeler, açıklama yaptığım saat itibarıyla siyasi partilerin elinde de olduğunu, onların da aynı açıklamayı yapma imkanlarının mevcut olduğunu belirtti.

Kesinti yapıldı

Sonuç olarak sağlıklı bir seçim olduğuna değinen Güven, siyasi partilerle paylaşılan bilgileri alt alta koyarak paylaştıklarını, 2014'ten bu yana yapılan seçimlerde sandık kurulu üyelerinin tutmuş olduğu tutanakları taramak suretiyle sisteme koyduklarını, bütün vatandaşların incelendiğini, seçimdeki tutanaklardan sisteme işlenenlerin, sonuçlar kesinleştikten sonra vatandaşların incelemesine açılacağını, sistem yorulmasın diye bir kesinti yaptıklarını, seçimin sonuçlarını 10-11 gün sonra sistemden açacaklarını, siyasi partilerle de dün itibarıyla yüzde 98'ini paylaştıklarını, birkaç saat içinde yüzde 100'ünü paylaşmış olacaklarını söyledi.