YSK’dan İstanbul seçimleri ile ilgili beklenen adım

YSK, AK Parti’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talebini gündeme aldı. Detaylar haberimizde…

Güncellenme 22 Nisan 2019 14:29

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) olağan toplantı Ankara genel merkezde başladı. YSK, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesine yönelik itirazı bugünkü gündemine aldı. AK Parti, YSK heyetine 5-6 saati bulabilecek bir sunum yapacak. Recep Özer sunumu yapacak olan kişi...

YSK'nın seçimlerin iptaline ilişkin başvuruyu ne kadar sürede sonuçlandıracağı henüz bilinmiyor. AK Parti 3 bavul dolusu evrak teslim etmişti. Bu evrakların incelenmesinin ardından kararın verilmesi bekleniyor.

AK Parti'nin itiraz dilekçesi

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içeren ek dilekçe de sunmuştu.