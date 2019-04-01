YSK'dan İstanbul açıklaması! Önde olan ismi ilan etti

YSK Başkanı Sadi Güven, yerel seçimlerin en tartışmalı ili İstanbul'da tarafların oy oranını açıkladı.

Güncellenme 01 Nisan 2019 10:42

YSK Başkanı Sadi Güven, "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor." dedi.

Güven, "Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık." ifadelerini kullandı.

"31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı"

YSK Başkanı Güven, "Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette." diye konuştu.