YSK'dan flaş "sandıklara itiraz" açıklaması

YSK Başkanı Güven, sandıklara yapılan itirazlara ilişkin "Yeniden sayım ilk kez yapılmıyor. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor" dedi.

Güncellenme 03 Nisan 2019 11:27

YSK Başkanı Sadi Güven, sandıklara yapılan itirazlara ilişkin "Yeniden sayım ilk kez yapılmıyor. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor" açıklaması yaptı.

YSK Başkanı Sadi Güven seçimle ilgili "Sayım maddi gerçekliğin ortaya çıkması için. Yeniden sayım ilk kez yapılmıyor. Mazbataları vermek için itiraz süreçlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor" diye konuştu.

Güven'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

"8 ilçede tekrar sayım kararı almışlar"

İstanbul'da akşam gelen bize dosyaya göre, 8 ilçede tekrar sayım kararı almışlar ve bazı ilçe seçim kurullarımız bunu uygulamaya başladı. İlçelerde sayım devam ederken, İl Seçim Kurulu'na müracaat etmiş, onlar da sayım işlemini durdurmuştur.

Yasal itiraz süreci ve sayım

YSK olarak bu konuda toplanarak, İl Seçim Kurulu'nun kararını aykırı bulmuş ve ilgili maddelerce yeni bir karar almıştır. Sayımlar başlanmışsa devam edilmesine, sayım başlamayan yerlerde ise yasal itiraz sürecinin işlemesi gerektiğine karar verilmiştir.