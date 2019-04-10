YSK'dan flaş karar! O kişiler mazbata alamayacak

YSK, KHK'lı başkanlara mazbata verilmemesine karar verdi. Bu karara göre mazbatayı yarışı ikinci bitiren isimler alacak.

Güncellenme 10 Nisan 2019 21:18

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen başkanlarla ilgili kararını verdi.

Buna göre, seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmeyecek. Bu adayların seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek.

KHK'lı başkanlara mazbata yok

HDP’nin Diyarbakır’da en güçlü olduğu yerlerden birisi olan Bağlar Belediye Başkanlığı seçiminde en yüksek oyu alan Zeyyat Ceylan, öğretmen olarak görev yaparken çıkarılan KHK ile ihraç edildi. Yine Van Tuşba’da seçimi önde tamamlayan Yılmaz Berki, Edremit’te Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Çaldıran’da Leyla Atsak’ın KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı.

Van'ın Edremit ilçesinde HDP'li Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'ın yerine AK Parti adayı İsmail Say, Tuşba ilçesinde HDP'li Yılmaz Berki yerine AK Parti adayı Salih Akman ve Çaldıran ilçesinde HDP'li Leyla Atsak yerine AK Parti Şefik Ensari'ye mazbata verilecek.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seçilen HDP'li Zeyyat Ceylan yerine ise AK Parti'nin adayı Hüseyin Beyoğlu'na mazbata verilecek.