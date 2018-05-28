YSK, taşınacak sandıklar hakkında açıklama yaptı!

YSK Başkanı Güven, güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verilen sandıklardaki seçmen sayısının 144 bin olduğunu söyledi.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 13:20

24 Haziran seçimleri ile ilgili konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, taşınacak sandıklardaki seçmen sayısının 144 bin olduğunu söyledi.

Sandık taşıma daha önce de oldu

Güven, sandıkların taşınma talebinin ilk kez gelmediğini, taşımanın da ilk kez olmadığını, dağınık mahallelerde veya köylerin birbirine yakın olduğu yerlerde, ilçe seçim kurullarının bugüne kadar gerekli gördüğü durumlarda sandık taşıma kararı verdiklerini ifade etti.

En yakın seçim bölgesine taşınacak

Bu yılın mart ayında yeni bir yasanın çıktığını ve YSK'nin görevlerine bir madde daha eklendiğini hatırlatan Güven, seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde YSK'nin, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine karar verme yetkisine sahip hale geldiğini bildirdi.

Güven, bu kriterlerden birisinin seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi gerektiğini, bunu gerekli görecek olanların da valiler ve il seçim başkanları olduğunu, gelen taleplerin bu şekilde gerekçesiyle geldiğini, YSK'nın da 19 ili tek tek, sandık sandık değerlendirdiklerini söyledi.

"Karar verilen tüm illerdeki sandıkların taşınacağı"

Güven, sandıkların taşınması konusunda kamuoyunda, "Karar verilen tüm illerdeki sandıkların taşınacağı" şeklinde bir yanlış kanı oluşmaması gerektiğini belirterek, "Kamuoyu yanlış anlamasın. Valiler ve seçim kurulları, bir ildeki ve ilçedeki tüm sandıkları bize göndermedi. İldeki, ilçedeki, seçim güvenliği açısından tedbir alınmasını, birleştirilmesini, taşınmasını gerekli gördükleri belirli sandıklarla ilgili talepte bulundular. '19 il başvurdu, bu illerdeki tüm sandıklar taşınıyor' diye bir şey kesinlikle yok." vurgusunu yaptı.

“Seçmen sayısının 144 bin”

Bunu yaparken bazı kriterlerin dikkate alındığını belirten Güven, güvenliğin önemli ama seçmenin hür iradesiyle sandığa gitmesinin de çok önemli olduğunu, iradenin sandığa yansıması gerektiğini, azami olarak seçmenlerin yürüyebileceği 5 kilometreyi esas aldıklarını, tümü için 5 kilometre anlamına gelmediğini, taşıma kararı verilen sandıkların yarısının 2,5 kilometre mesafede olduğunu, güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verilen sandıklardaki seçmen sayısının 144 bin olduğunu, bunun yarısı, yani 73 bin 500 seçmeni içeren sandıkların taşınma mesafesinin 2,5 kilometre olduğunu söyledi.

Güven sözlerine şöyle devam etti:

Çok seçmeni olan yerlerdeki sandıkların da yerinde kalmasına karar verdiklerini bildiren YSK Başkanı Güven, "Taşıma kararı verdiğimiz sandıkların çoğu daha önceki seçimlerde zaten taşınan sandıklar. Seçmenin çok fazla mağdur olmamasına dikkat ederek böyle bir karar verdik." dedi.