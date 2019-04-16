YSK, Necati Alsancak’ın mazbatasını iptal etti

YSK, Kırıkkale’nin Keskin ilçesi Belediye Başkanı Necati Alsancak’ın mazbatasını iptal etti.

Güncellenme 16 Nisan 2019 14:41

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimin iptal edilmesine karar verdi. 2 Haziran'da Keskin'de seçim yenilenecek. YSK Keskin'le ilgil ilgili bir sondakika kararı daha aldı ve Keskin Belediye Başkanı Necati Alsancak'ın mazbatasını iptal etti. 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Keskin ilçesinde, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı.

Karar emsal olacak

Bu karar seçimin yenilenmesine karar verilen tüm merkezler açısından emsal olacak. Olağanüstü itirazlar sürecinde YSK’nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği merkezlerde, seçim yarışını önde bitiren isimlerin mazbataları iptal edilecek. Bu isimler başkanlık görevine devam edemeyecek. YSK’nın İstanbul konusunda olası bir seçim iptali kararı vermesi halinde de aynı durum söz konusu olacak.

Keskin'de ne olmuştu?

AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu, Yıldırım'ın itirazını reddederek, tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş ve Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, YSK'ye başvurmuştu. İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetti. Keskin ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.