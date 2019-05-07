YSK kararı sonrası hangi partiler aday çıkaracak?

İstanbul'daki seçimlerin iptali sonrası hangi partinin yeninden aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu oldu.

Güncellenme 07 Mayıs 2019 11:28

YSK’nın İstanbul’daki seçimlerin iptali yönünde aldığı karar sonrası gözler burada aday çıkaran ve çıkarmaya diğer partilere çevrildi. Tartışmaların odağında olan DSP’nin adayını geri çekip çekmeyeceği merak konusu olurken, Saadet Partisi’nin de tavrı merak ediliyor. Terörist başı Öcalan’ın açıklaması sonrası HDP’nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise en fazla merak edilenler arasında.

Saadet’in adayı ben hazırım dedi

Karar sonrası AK Parti ve MHP dışındaki partilerin duruşu seçimin kaderini belirleyecek.

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Necdet Gökçınar, YSK kararının ardından açıklama yaptı. Gökçınar, “Ben hazırım, partimin kararını bekliyorum” ifadesini kullandı.

Kararı, Karamollaoğlu duyuracak

Necdet Gökçınar Saadet Partisi'nin seçime ilişkin son kararını GİK toplantısında vereceğini duyurdu. Kararı genel başkan Karamollaoğlu'nun duyuracağını belirten Gökçınar, adaylıktan çekileceğine yönelik iddialar için de şu tweeti attı:

YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar vermiştir. Partimizin konuyla ilgili görüş ve kararı bugün yapılacak GİK toplantısından sonra Genel Başkanımız tarafından duyurulacaktır. Ben yeniden seçim çalışmaları için hazırım.

İki lider telefonda görüştü

Öte yandan dün akşam kararın açıklanmasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonda görüştü. İkili YSK kararını değerlendirdi.

Saadet’in İstanbul’da ne kadar oyu var?

Saadet Partisi, 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı aday göstererek yüzde 1,2 oy almıştı. Saadet adayının aldığı oy sayısı ise 103 bin 300.

DSP seçime girmeyebilir

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal kararına tepki gösteren DSP İstanbul adayı Muammer Aydın "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır" dedi.

HDP karara ne dedi?

HDP ise Genel Merkezi’nden sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada YSK kararını eleştirdi. HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü yaptığı açıklamada "HDP tarihsel ve mantıksal olarak YSK kararı sonrasında da aynı çizgidedir" dedi.

EHP ve TKP

İBB Başkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olan Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek ve Emekçi Hareket Partisi Sözcüsü Özge Akman yenilenecek İstanbul seçimlerinde aday olmayacak.