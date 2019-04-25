YSK, İstanbul ile ilgili itirazların 8’ini kabul etti: Seçimler yenilenecek mi?

YSK, AK Parti’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi için sunduğu 9 itirazdan 8’ini kabul etti. Peki seçimler yenilenecek mi? Cevabı haberimizde…

Güncellenme 25 Nisan 2019 12:39

AK Parti’nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na 9 iddiadan oluşan bir liste verdi ve araştırılmasını talep etti. Kurul, bu 9 maddeden 8’ini kabul etti. Sadece kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin yaptıkları itirazı reddetti.

Kabul edilen 8 maddenin ise araştırılmasına hükmetti. Bu araştırmaları yapması için de İstanbul İlçe Seçim Kurullarına 5 gün süre verdi.

5 günde ne araştıracaklar?

Kısıtlı seçmenler: AK Parti itiraz dilekçesinde 2 bin 732 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirtti. İlçe seçim kurulları öncelikle, tespit edilen kısıtlı seçmenin seçmen listesinde yer alıp almadığına bakacak. Listede yer alanları tespit edecek ve tutanak altına alacak. Yine oy kullandığı belirlenenlerin, kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı ilgili mahkemeden temin edilecek.

Zihinsel engelli seçmenler: Zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu iddia edilen 21 bin 358 seçmen hakkında kısıtlılık kararı olup olmadığını sulh hukuk mahkemelerinden soracak olan ilçe seçim kurulları, kısıtlılık kararı olanlardan seçmen listelerinde yer alanları ve oy kullananların tespitini yapacak. Yine ölen bin 229 kişinin yerine oy kullanılıp kullanmadığını belirleyecek.

Hükümlü seçmenler: Hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde oy kullandığı belirtilen seçmenlerin durumu da incelenecek. AK Parti itirazında, 10 bin 290 hükümlünün yerlerine oy kullanıldığı ifade ediyor. Kurullar, bu kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığına bakacak.

Sandık görevlileri: İlçe seçim kurulları, İstanbul itirazındaki en kritik konularından birisi olan kamu görevlisi olmayan sandık başkanı ve memur üyelerini de araştıracak. AK Parti'nin itiraz dilekçesinde 6 bin 539 sandık kurulu başkanı ile 13 bin 84 sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmadığı belirtiliyordu. İlçe seçim kurulları, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listeleri, hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilerek YSK'ya gönderecek.

5 gün sonra İstanbul ile ilgili nihai karar çıkacak

AK Parti'nin iptal gerekçesi olarak sunduğu tüm bu iddialarla ilgili yapılacak araştırmanın sonucu daha sonra YSK'nın önüne gelecek. YSK da araştırma sonucuna göre İstanbul ile ilgili nihai kararı verecek. Usulsüzlük olduğu belirlenmesi ve bu durumun seçim sonucunu etkilediğinin anlaşılması durumunda Kurul, İstanbul'daki seçimlerin iptaline karar verebilecek.