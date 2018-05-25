YSK, HDP ve SP'yi bu konularda uyardı!

YSK, siyasi parti adaylarının incelemesinde sona geldi. HDP'nin bazı adaylarının şartlara uymadığı saptandı.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 10:46

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerinin incelemesini tamamlayan YSK, tüm adayları; gerekli evraklar, aday olma şartları açısından incelemeden geçirdi. Ayrıca partilerin de gerekli kurallara uyup uymadıkları konusu hakkında inceleme yapıldı. Bu kapsamda yapılan çalışma sonrası eksik ve yasaya aykırı olduğu belirlenen başvurularla ilgili olarak partilere uyarı yazısı gönderildi. Partilerden eksiklerinin 30 Mayıs tarihine kadar giderilmesi istendi.

Son incelemeler yapıldı

Gelen bilgilere göre, YSK incelemeler için bir ekip kurdu. Bu kapsamda, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti listelerinde çok önemli eksiklik olmadığı saptandı. Ayrıca bu partilerde, askerlik, diploma, nüfus kaydı gibi adayların başvurularında zorunlu olan bazı evrakların eksik olduğu saptandı ve verilen sürede tamamlamaları istendi.

HDP’de bazı adaylar şartlara uymuyor

Öte yandan, HDP listelerinde bazı adayların milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı ileri sürüldü. Milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı ve memnu haklar açısından adaylık başvurusu yapamayacağı iddia edilen isimler kurum tarafından HDP’ye bildirildi. Bu adayların değiştirilmemesi durumunda, gösterilen illerdeki adaylıklar geçersiz sayılacak ve seçime giremeyecekler.

SP’de eksik vekil var

Saadet Partisi de ise çok sayıda ilde aday gösterilmediği veya adayların eksik olduğu saptandı. SP, aday göstermezse o ilde yarışamayacak. YSK partilere belirlediği eksiklikleri bildirerek, 30 Mayıs’a kadar gerekli düzeltmeleri yapmalarını istedi.