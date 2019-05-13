YSK, CHP ve İyi Parti'nin itirazını karara bağladı!

CHP ve İyi Parti'nin tam kanunsuzlukla İstanbul'un seçimlerini iptaline yönelik başvurusu YSK tarafından reddedildi.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 16:22

YSK, CHP ve İyi Parti’nin tam kanunsuzlukla İstanbul seçimlerinin tamamının iptaline yönelik başvurusunu karara bağladı. Bugün 14.00’te başlayan toplantıda, CHP ve İyi Parti’nin yaptığı başvuru reddedildi.

Geçen haftalarda AK Parti ve MHP’nin itirazı sonrası İstanbul seçimlerinin iptal eden YSK, yeni seçim tarihini de 23 Haziran 2019 olarak belirlemişti.

CHP ve İyi Parti’nin talebine ret

Bu karar üzerine CHP ve İyi Parti ise tam kanunsuzluk iddiasıyla YSK’ya yeni bir dilekçe verdi. Dilekçede, Sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edilmesine atıfta bulunularak, aynı usulle teşkil edilen sandık kurullarının görev yaptığı 24 Haziran seçimlerinin de iptal edilmesi talep edildi.