YPG/PKK'nın Türkiye'ye yaptığı saldırı kameralarda!

Türkiye'nin sınır hattına tacizlerde bulunan ve çok sayıda sivil vatandaşın ölümüne sebep olan YPG/PKK saldırıları İHA'ların kameralarına yansıdı.

Güncellenme 13 Şubat 2018 14:47

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın en başından beri Türkiye'ye yönelik yapılan ve çok sayıda sivilin ölümüne sebep olan YPG/PKK saldırıları İHA'lar tarafından görüntülendi.

İHA görüntülerine yansıdı

Sivil kıyafetteki terör örgütü üyelerinin özel donanımlı araçlarla Cinderes deresinden Türk topraklarına atış yapmaları İHA'ların çektiği görüntülere yansıdı.

Terör bölgeleri yok edildi

İHA'ların Cinderes bölgesinde çektiği görüntülerde, teröristlerin saklandığı bir merkezin nokta atışı ile tam isabetle vurularak havaya uçtuğu da görüntülerde yer aldı.

TSK ve ÖSO operasyonda

Afrin'in batısında bulunan Cinderes beldesinde TSK ve ÖSO, Deviye köyü ve üç ayrı tepede PYD/PKK'ya yönelik operasyon düzenliyor.

ÖSO'ya havadan ve karadan destek

Türk savaş uçakları, SİHA'lar ve topçu birlikleri karadan ilerleyen ÖSO birliklerine destek veriyor. Operasyon sırasında ÖSO'nun teröristlerle çatışması da kameralara yansıdı.

Deviye köyü büyük öneme sahip

Deviye köyü, teröristlerin Cinderes beldesi ve çevresindeki tepelerden Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sivilleri hedef alması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

52 nokta teröristlerden temizlendi

Mehmetçik ve ÖSO, harekat başladığından bu yana Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi 34 köy, 3 köy altı yerleşim yeri ile 14 stratejik dağ ve tepe içinde olmak üzere toplamda 52 nokta terör örgütlerinden temizlendi.