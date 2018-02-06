YPG, Suriyelilerin kampına roketle saldırdı
Terör örgütü YPG, Hatay sınırında bulunan Suriyeli mültecilerin kampına saldırdı.
Terör örgütü YPG'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan Cinderes'te Hatay sınırındaki sığınmacı kampına roketli saldır düzenledi. İlk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
Suriyelilerin barındığı kampa saldırı düzenlendi
TSK'nın Suriye'deki Türkiye sınırını tehliye sokan terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını temizlemek için başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nı hız kesmede devam ediyor. Afrin'deki Cinderes bölgesinde bulunan terör örgütü mensupları Suriyelilerin barındığı sığınma kampına roketli saldırı düzenledi.
Yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.