YPG, Suriyelilerin kampına roketle saldırdı

Terör örgütü YPG, Hatay sınırında bulunan Suriyeli mültecilerin kampına saldırdı.

Güncellenme 06 Şubat 2018 15:49

Terör örgütü YPG'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan Cinderes'te Hatay sınırındaki sığınmacı kampına roketli saldır düzenledi. İlk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Suriyelilerin barındığı kampa saldırı düzenlendi

TSK'nın Suriye'deki Türkiye sınırını tehliye sokan terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını temizlemek için başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nı hız kesmede devam ediyor. Afrin'deki Cinderes bölgesinde bulunan terör örgütü mensupları Suriyelilerin barındığı sığınma kampına roketli saldırı düzenledi.

Yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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