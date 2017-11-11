Yozgat'ta 300 kişi MHP'ye üye oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 300 kişi MHP'ye üye oldu.

Güncellenme 11 Kasım 2017 17:59

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 300 kişi düzenlenen törenle MHP'ye üye oldu. Parti binası önünde toplanan yeni katılımcılar ülkücü yemini etti. Yemin sonrası MHP Sorgun İlçe Başkanı Yusuf Kutlusoy, aralarına yeni katılan üyelerine parti rozetini taktı.

"Vatan, bayrak sevdalılarını MHP'ye davet ediyoruz"

Burada bir konuşma yapan Kutlusoy, parti üye sayısının ilçede her geçen gün arttığını belirtti.

Kutlusoy, partilerine halkın teveccühünün her geçen gün artmasının mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Vatan, bayrak sevdalılarını Milliyetçi Hareket Partisi'ne davet ediyoruz. Milliyetçi, ülkücü hareket büyük bir ailedir. Gönül kapılarımız sonuna kadar açıktır. Partimize olan bu yoğun ilgi için halkımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Sorgun'da daha da güçlendik"

Yeni üyelerin katılımı ile Sorgun'da daha da güçlendiklerini ifade eden Kutlusoy, bundan böyle daha da fazla çalışarak hizmetlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.