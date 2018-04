Youtube'un merkez binasına saldırı düzenlendi!

Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi Youtube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentinde bulunan merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Ölen kişinin saldırgan olduğu bildirildi.

Çalışanlar binayı terk etti

ABD medyasının haberlerine göre, kampüste çalışanların silah seslerini duyar duymaz merkez binayı terk ettiği ve bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadığı ifade edildi.

Saldırgan bir kadın

Saldırganın Nasim Aghdam isimli bir kadın olduğu ve binanın iç avlusunda tabancayla ateş açtıktan sonra intihar ettiği belirtildi. Düzenlenen saldırıda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ağır, diğer iki yaralının durumu ise ciddi. Bir kişi ise kaçarken ayağını burktuğu için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Saldırganın babasından açıklama

Henüz 39 yaşında olan saldırgan Nasim Aghdam hakkında ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Saldırganın babası bir gün önce kızının kaybolduğu gerekçesi ile kayıp ilanı verdi. Talihsiz baba sabah uyandığında kızını Youtube'a saldırı düzenleyen kişi olduğunu öğrendi.

Youtube’dan nefret ediyormuş

Nasim Aghdam babası kızının Youtube'dan nefret ettiğini ve bunu daha önce polise bildirdiğini söyledi. Bir gün önce kayıp başvurusu yaptığını belirten baba Aghdam, kızını saldırının gerçekleştiği sabah arabasında uyurken bulduğunu söyledi.

Kendisini vegan olarak tanımlamış

Kişisel web sitesinde kendisini atlet, vegan ve sanatçı olarak tanımlayan saldırgan Nasim Aghdam'ın Youtube'a yönelik şikayetleri de dikkat çekti. Birçok Youtube kanalı bulunan Aghdam'ın yaptığı paylaşımlarda, şirkete yönelik eleştiriler yönelttiği görülüyor.

Saldırgan Youtube’a nefret kusmuş

Ayrımcılığa uğradığını ve Youtube tarafından filtrelendiğini iddia eden Nasim Aghdam, bu konuda kendisinin tek olmadığını, hedef alınan kullanıcıların videolarının filtrelendiğini, bu nedenle insanların videolarını zor gördüklerini, Youtube'da ve diğer video paylaşım sitelerinde eşit büyüme fırsatı olmadığını, onların istemesi durumunda büyüneceğini ileri sürdü.

Google’dan açıklama

Google CEO'su Sundar Pichai, Youtube merkezinde yaşanan saldırıyı 'korkunç bir şiddet olayı' olarak tanımladı.

Youtube’dan açıklama

YouTube'un sahibi olan Google'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Polis gazetecilere konuştu

Gazetecilere açıklama yapan San Bruno Polis Departmanı Şefi Ed Barberini, güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiğini, olayda bir kişinin öldüğünü 3 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Saldırgan intihar etmiş

Barberini, Hayatını kaybeden kişinin saldırgan ve kadın olduğunu, intihar ettiğini ve şüphelinin bu kişi olduğunu söyledi. Barberini ayrıca olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini aktarırken saldırgan kadın ve olayın nedeni hakkındaki bilgilere değinmedi.

Trump, Twitter’dan açıklama yaptı

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, olay hakkında kendisinin bilgilendirildiğini ifade ederek, "Düşüncelerimiz ve dualarımız olayda yer alan insanlarla" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca olay yerindeki polislere ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.