Youtube’den kullanıcılarına müjde!

Youtube hayata geçirmeyi planladığı yeni değişiklikle izleyicilerine müjdeyi verdi. Artık reklamlar kısa sürede atlanabilecek.

Güncellenme 03 Nisan 2018 16:33

Geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı ‘TrueView for Reach’ isimli yeni reklam formatını Youtube izleyicilerine tanıttı. Bu reklam formatının hayata geçmesi ile birlikte artık izleyiciler daha kısa süren reklamları izlemeden geçebilecek. Yeni format TrueView, izleyicilerin Youtube’da yayınlanan 6 saniyeden sonra geçilmesi özelliğine yeni bir alternatif olacak.

Reklam verenler kızacak

Youtube, reklam verenlerin marka bilinirliğini artırmak adına 6 saniyede çok iyi bir noktaya geldiğini ve bu yolu çok iyi öğrendiklerini düşünerek, artık daha kısa sürede daha etkileyici reklam verebileceklerini ifade etti.

Markalar dilerlerse ‘TrueView for Reach’ reklamları ile 6 saniye uzuluğunda 5. Saniyede geçilmesine imkan sağlayan reklam oluşturabilecek. Böylece markalar, izleyice vermek istedikleri mesajı reklam sayesinde verdiklerinden emin olacaklar.

30 saniye reklamlarına da yenilik

Aynı zamanda Youtube mevcut olan 30 saniye reklamlarında üzerinde de bir takım yenilikler yaptı. 30 saniye olan mevcut TrueView in Stream reklamlarında yapılan yenilik ise reklam verenleri memnun edecek. Bu kapsamda video başında yer alan 30 saniyelik videoyu izleyici en 30 saniye izlerse ödeme yapılacak. Yoksa ödeme yapılmamış olacak.