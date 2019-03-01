YouTube'dan "çocukları korumaya yönelik" kritik hamle

Ünlü video platformu YouTube, uygunsuz yorumlar nedeni ile çocuk videolarının altındaki yorumları devre dışı bıraktı.

Güncellenme 01 Mart 2019 15:16

Ünlü video platformu YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre; geçen hafta pedofililerin çocukların yer aldığı bazı videolara uygunsuz yorumlar bıraktığı, bu nedenle çocuk videolarındaki tüm yorumların devre dışı bırakıldığı belirtildi.

İşlem birkaç ay sürecek

Şirketin söz konusu süreci geçen hafta başlattığı ve işlemin birkaç ay süreceği ifade edildi.

Bazı firmalar reklamlarını geri çekmişti

Nestle, AT&T ve Epic Games gibi firmalar, çocuk videolarına uygunsuz yorumların yapıldığının ortaya çıkması üzerine YouTube'daki reklamlarını geri çekmişti.

Uygunsuz yorumlar yapıldı

Sadece çok az sayıda kanalın, çocukların yer aldığı videolarda bu bölümü, yorumları aktif biçimde izlemeleri koşuluyla açık tutmasına izin verileceği bildirildi.

YouTube’dan açıklama

YouTube'un Üst Yöneticisi Susan Wojcicki, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Bize göre hiçbir şey platformda genç insanların güvenliğini temin etmekten daha önemli değil" açıklamasını yaptı.