YouTube'dan 100 ülkeye "Red" atağı

2015'te kullanıma sunulan YouTube Red uygulaması, 100 ülkeye açılmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 13 Şubat 2018 10:31

Youtube'un ilk kez 2015'te yayınlanan ve kullanıma sunulan uygulaması Youtube Red, üyelik sistemi getirerek aylık 9,99 Dolar ödeyen tüm üyelerine reklamsız bir şekilde video izleme ve müzik dinleme olanığı sağlıyor.

100 ülkede bu uygulama sunulacak

YouTube CEO’su Susan Wojcick, bu uygulamanın 100 ülkede kullanıma sunulacağını, şu an hangi ülkeler olacağına ve nasıl bir sıralama getirileceğini dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Reklamsız video ve müzik

Reklamsız video ve müzik imkanı sunan YouTube, ünlü yayıncılar ile işbirliğine ve özel içeriklere sahip durumda. Bu özel içeriklerin en popüler olanı ise karıştıkları skandallar sonucu programları iptal edilen PewDiePie ve Logan Paul gibi YouTube ünlüleriyle çekiliyordu.