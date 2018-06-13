Youtube’da çocukları bekleyen o tehlike!

İngiltere’de bulunan Reklam Standartları Kurumu’na gelen şikayetlerde çocukların videoların başında korku filmi reklamları ile karşı karşıya kaldıkları yönünde oldu.

Güncellenme 13 Haziran 2018 17:45

İngiltere’de bulunan anne- babalar endişeli. Çünkü üç ebeveyn tarafında gelen şikayette çocukların ‘Insidious: The Last Key’ reklam filmine maruz kaldıklarını dile getirdiler. 15 yaşından büyüklerin izleyebileceği yapımın reklam filmi oldukça ürkütücü öğeler içermektedir. Reklamda bulunan bir karede yerde kanlar içerisinde yatan bir kadın, yaratık tarafından parçalanıyor.

Popüler videoların başında

Filmin reklamı çocuklar için popüler olan Minecraft ve LEGO gib videoların başlangıç kısmında yer almaktadır. Filmin dağıtımcısı Sony Picture ASA yaptığı açıklamada Youtube yüklendi ve Youtube’nin içerik kategorize etme algoritmasında bir takım sorunların alabileceğini iddia etti. Çünkü kendileri reklam verirken çocukları ve bilinmeyen kitleleri bu kategorinin dışarısında tutmuş. Youtube kanalından yapılan açıklamada ise reklamcıların kendi reklamlarından sorumlu olduğu yönünde oldu.

Reklamlar kaldırıldı

ASA reklamların çocuklar açısında uygunsuz ve ürkütücü olması gerekçesiyle kampanyayı Youtube’dan kaldırdı. Sony Pictures ile bundan sonra yapacağı kampanyalarda uygun hedef kitleyi seçtiğinden emin olacak.