Youtube o özelliği masaüstü kullanıcılarına da getirdi!

Popüler video paylaşım platformu YouTube mobil cihazlar mevcut olan mesajlaşma özelliğini masaüstü kullanıma da getirdi.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 13:10

Daha önce mobil cihazlar üzerinden YouTube, kullanıcılarına mesajlaşma imkanı veriyordu ancak şimdi bu özelliği masa üstü için de kullanılabilir hale getirdi. Google hesabınızın açık olduğu kullanıcıda video izleyip gezerken artık arkadaşlarınızla da konuşabilirsiniz.

YouTube’nin mesajlaşma özelliğini masaüstü platformdan kullanabilmek için sitenin sağ üst köşesinde bulunan bildirimler ikonunun hemen yanında yer almaktadır. Tıpkı Gmail ve Google Hangoust’ta olduğu gibi konuşma geçmişleri sol köşede görülebilecek. Beğendiğiniz ve arkadaşlarınızla özel olarak paylaşmak istediğiniz videoları, videoların altından bulunan ‘paylaş’ butonu aracılığı ile mesajlaşma özelliği üzerinden istediğiniz arkadaşınıza paylaşabilirsiniz.

Yeni özellik Youtube’a eklendi ancak tüm tüm kullanıcıların bu özelliği kullanması bir hafta gibi bir süreyi bulabilir.