Yönetim istifa dedi, Cocu kabul etmedi

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin Cocu'nun istifasını istediği, Hollandalı teknik adamın ise bunu kabul etmediği iddia edildi.

Güncellenme 01 Ekim 2018 18:21

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, kulübe tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşatan Cocu'nun istifasını istedi. Hollandalı teknik adam ise istifayı kabul etmediğini yönetime bildirdi.

Takım istifasını istedi

Süper Lig’teki 7 maçta sadece 7 puan toplayan, son olarak ise Rize deplasmanında 3-0'lık skorla dağılan Fenerbahçe'de yönetim Cocu'nun görevine son vermek istiyor.

Cocu'yla bir toplantı yaptı

Hem Tükiye’de hem de Avrupa’da alınan yenilgiler sonrası oynanan kötü futbol taraftarın sabrını taşırdı. Tecrübeli teknik adamla başarının zor olacağına inanan yönetim bugün Cocu'yla bir toplantı yaptı ve istifasını istedi.

Hollandalı çalıştırıcı ise görevinin başında olduğunu ve istifa etmeyi düşünmediğini ifade etti.

1 yıllık maaşı 1.9 milyon euro

Fenerbahçe'nin bu durumda önündeki tek seçenek Cocu'nu tazminatını ödeyip, işine son vermek. Eğer Cocu'nun sözleşmesi feshedilirse 47 yaşındaki teknik adam sezon sonuna kadar olan haklarına alacak. Hollandalı teknik direktörün 1 yıllık maaşı 1.9 milyon euro.