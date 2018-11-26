Yolcu treni ile yük treni çarpıştı! Yaralılar var

Sivas'ta yolcu treni ile yük treni kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Güncellenme 26 Kasım 2018 12:10

Sivas’ın Ulaş ilçesi civarında yük treni ile yolcu treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 11.00 sıralarında Sivas’ın Ulaş ilçesi yakınlarında Bostankaya Tren İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Çarpışmanın etkisi ile raydan çıkan lokomotifin olmadığı belirtildi.

Gelen bilgilere göre, kafa kafaya çarpışan trenlerin birinin yolcu birinin de yük treni olduğu, meydana gelen kazada 10 kişinin yaralandığı, kaza sonrası olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği ce yaralıların en yakın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.