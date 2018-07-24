Yolcu taşıyan taksi evin salonuna girdi

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan araç bir evin salonuna girdi.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 09:50

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan taksinin bir apartmanın bodrum katındaki dairenin duvarını yıkıp içeri girmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye Mahallesi Gülistan Sokağı'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan Baytar Ç. idaresindeki 34 TCR 09 plakalı taksi, Çevirmeci Sokağı'nda 5 katlı bir binanın bodrum katındaki evin salonuna girdi.

Kazada, sürücü Baytar Ç. ve yanında bulunan kimliği henüz belli olmayan bir kişi araçta sıkışarak yaralandı. Yaşanan kaza sırasında şans eseri salonda kimsenin bulunmadığı ve evde yaşayanların kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kazaya şahit olan çevredekiler olay yerine itfaiye, polis ev sağlık ekipleri sevk etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Apartmanın duvarına sıkışan taksi ise çekici yardımıyla çıkarıldı.