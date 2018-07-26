Yolcu gibi binip, eksikleri tespit edecekler!

Halk otobüslerini denetlemek için özel ekip kurduklarını belirten Çorum Belediye Başkanı Gül, bu ekibin aksaklıkları gerekli birimlere bildireceğini söyledi.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 16:01

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, bir halk otobüsünde vatandaşlarla yaptığı sohbette, toplu taşıma hizmetleriyle ilgili teşekkürün yanı sıra birtakım eleştiriler de aldığını belirtti.

Bazı tedbirler alındı

Bahsi geçen eleştirilerin dikkate alındığını ve memnuniyete çevrilmesi için bazı tedbirler alındığını belirten Gül, bu kapsamda belediye bünyesinde ekipler oluşturduklarını, şoförler tarafından tanınamayacak olan ekipler kurulduğunu, bu kişilerin vatandaş gibi otobüse binerek aksaklıkları gerekli birimlere bildireceklerini ifade etti.

Başkan Gül, vatandaşların huzurlu bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla her türlü tedbiri aldıklarını vurguladı.

Cezai uygulama olacak

Bu kişilerin gün içinde otobüslere vatandaş gibi binerek yolculuk yapacağını belirten Gül; şoförün tavır, davranışlarından araç kullanımına, klimaların çalıştırıp çalıştırılmadığına kadar birçok şeyi denetleyeceklerini, oluşturacak raporun da kendilerine iletileceğini, bu raporlar çerçevesinde gereken cezai uygulamaları anında uygulayacaklarını, şoförlere cezai uygulamalara maruz kalmamaları için daha dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıda bulunmak istediğini söyledi.

Gül, temizlik, sportif ve kültürel alanlarda Türkiye'ye örnek bir şehir olan Çorum'u, şehir içi ulaşım konusunda da öne çıkaracaklarına inandığını sözlerine ekledi.