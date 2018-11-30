YÖK'ten tarihi karar! Akademisyen alımı böyle yapılacak

Üniversiteler artık kadrolarını YÖK'ün onayı olmadan oluşturabilecek.

Güncellenme 30 Kasım 2018 14:12

YÖK, bazı yetkilerinin üniversitelere devredilmesi konusunda yeni bir adım daha attı. YÖK Yürütme Kurulu'nda bu kapsamda alınan kararda, üniversitelerdeki asgari kadro aktarımı artık YÖK’ün onayına ihtiyaç olmadan üniversitelerin yönetim kurulları tarafından yapılacak.

YÖK’ün aldığı bu kararın, yükseköğretim tarihinin en büyük yetki devri olduğu belirtildi.

YÖK’ün onayına gerek kalmayacak

Bu çerçevede, üniversitelerin asgari kadrolarının iki katına kadar, bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerin ihtisas alanları ile doğrudan ilgili birimler için üç katına kadar, araştırma üniversitelerinin ise dört katına kadar olan kadro aktarım yetkisi üniversite yönetim kurulu kararıyla YÖK onayına ihtiyaç duyulmadan doğrudan üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek.

Sadece norm dışı kadrolarda YÖK devreye girecek

YÖK sadece, üniversitelerin norm dışı kadro ihtiyaçları olması halinde bu talepleri değerlendirecek ayrıca üniversitelere, bu yetkiyi kullanırken ilgili anabilim dalı, ana sanat dalı, bölüm başkanları ve birim kurulları ile birlikte mevzuata ve akademik teamüllere uygun tarzda hareket etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Karar bir yıl geçerli olacak

Söz konusu karar, 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak. YÖK bir senelik müddet sonunda yönetişim, liyakat, ehliyet ve kamu yararı bakımından üniversitelerin kadro kullanımlarını kamuya açık bir şekilde değerlendirerek, bu süreleri üniversite bazında tekrar uzatacak.

Kararın amacı ne?

YÖK yetkilileri, bu yetki devri ile yükseköğretim kurumlarında üniversite kültürünün oluşmasını amaçladıklarını ifade ettiler.