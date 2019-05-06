YÖK'ten flaş yabancı öğrenci hamlesi!

YÖK, üniversitelerdeki program kontenjanlarının en fazla yüzde 50'sine kadar yurt dışından öğrenci kabul edilmesine ilişkin sınırlamayı kaldırdı.

Güncellenme 06 Mayıs 2019 12:05

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları ile ilgili yeni bir karar alındı.

Bütün üniversiteler için geçerli olacak

Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda yer alan “programların kontenjanlarının en fazla yüzde 50'sine kadar yurtdışından öğrenci kabul etme sınırlaması” ortadan kaldırıldı. Bu yeni düzenleme Devlet–Vakıf bütün üniversiteler için geçerli olacak.

Yükseköğretim Kurulu’na bildirilecek

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; bundan sonra üniversitelerin program bazında yurt dışından öğrenci kabul kontenjan talepleri, her eğitim ve öğretim yılı başlangıcından önce belirlenecek bir tarihe kadar bu kısıta tabi olmadan Yükseköğretim Kurulu’na bildirilecek. Bu talepler YÖK tarafından değerlendirilerek, karar verilecek ve üniversitelere duyurulacak.