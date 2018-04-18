YÖK, YKS'nin yapılacağı tarihi açıkladı!

Erken seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verilmesinden sonra aynı güne denk gelen YKS, tartışma konusu olmuştu. YÖK sınav için tarih verdi.

Güncellenme 18 Nisan 2018 17:34

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte erken seçimin tarihi belli oldu. Açıklanan 24 Haziran 2018 tarihinde üniversitelere giriş sınavı olan YKS'nın yapılması planlanıyordu. Konuyla ilgili YÖK'ten açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, YSK sınavı 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine alındı.

YÖK, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle YSK'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Haziran 2018’de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak YKS’nin 30 Haziran 2018 – 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir" dedi.