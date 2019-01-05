YÖK ve İçişleri Bakanlığı şiddeti önlemek için harekete geçti

YÖK, üniversitelerdeki şiddeti önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı ile ortak bir komisyon kuracak.

Güncellenme 05 Ocak 2019 11:42

YÖK üniversitelerdeki şiddeti önlemek amacıyla eylem planı hazırlayacak ve İçişleri Bakanlığı ile ortak komisyon kuracak.

Şiddeti önlemek amacıyla çalışmalar başlatıldı

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, son olarak Çankaya Üniversitesinde araştırma görevlisi olan Ceren Damar’ın sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrenci tarafından odasında vurulması hatırlatılarak, son zamanlar akademisyenlere yönelik şiddet olaylarının arttığı, bu olayların önlenmesi için harekete geçildiği ve bu kapsamda çalışmalar başlatıldığı ifade edildi.

Her türlü konuda destek sağlanacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuya dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğü belirtilen açıklamada, şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalara katkı sağlamaları ve bakanlığın kendilerine destek sağlamasını istediği, Bakan Soylu’nun da Saraç’a her türlü konuda destek sağlayacaklarını söylediği ifade edildi.

Çalışmalar ne zaman başlatılacak?

Açıklamada; bu kapsamda YÖK ve İçişleri Bakanlığı ortak bir komisyon kuracağı belirtilerek, “Üniversite yerleşkeleri içinde yaşanan şiddet olaylarının artmasının nedenlerini araştırarak bu olaylara zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılması ile kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirleri müzakere edip alınan kararları hayata geçirecek. Kurulacak bu çalışma grubu önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak. Alınacak tedbirlere ilişkin teklifler İçişleri Bakanı ile YÖK Başkanı'na sunulacak ve sonrasında ivedilikle uygulamaya konulacak” denildi.