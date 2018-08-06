Yoğurt suyunun bilinmeyen faydaları!

Açlık hissini ortadan kaldırıp, yağ yakımını hızlandıran yoğurt suyunu, içerisine nane, salatalık ve biraz yoğurt ekleyerek ara öğünlerde tüketebilirsiniz.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 16:23

Uzmanlar yoğurt suyunun aynı zamanda kişilerin böbrek sorunlarından ve kilo problemlerinden kurtardığını ifade ediyor. Yoğurt suyu içerisinde bulunan kalsiyum, protein ve B vitamini sayesinde kişide meydana gelen açlık hissini ortadan kaldırıp, yağ yakımını hızlandırır.

Hücreleri yeniler

Hücrelerin yenilenmesinde önemli bir rol oynayan yoğurt suyunu, ara öğünlerden içerisinde salatalık, nane ve yoğurt ekleyerek gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bu sizin sağlıklı olarak kilo vermenize yardımcı olacaktır. Sağlıklı kilo vermenizin yanı sıra sindirim sisteminin korunmasında da ciddi bir etkiye sahiptir. Özellikle tüketilen besinlerin sindirilmesinde önemli bir etkiye sahip olan yoğurt suyu, fazla kiloların oluşmasını da önlemektedir.

İdeal kiloya ulaşmanın önündeki bir diğer etken ise kabızlıktır. Yoğurt bağırsak florasını düzenleyerek kabızlık sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Trioid sorunlarına karşı yoğurt suyu, yoğurt ve maden suyu karşımı ile yapacağınız ayran trioid fonksiyonlarının dengelenmesi açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda tokluk hissi ve zayıflama açısından da yoğurt suyu iyi bir alternatiftir.

Kan şekerini dengeler

Kan şekerini dengede tutarak bireyin daha dinç olmasını sağlar ve tokluk hissi ile birlikte kişinin daha huzurlu, dingin olmasına yardımcı olur.

Ödem söktürücü

Yoğurt suyunun içerisinde kekik, nane ve pul biber ekleyerek iyi bir ödem söktürücü olarak da kullanabilirsiniz. Ara öğünlerinizin için sağlıklı bir alternatif oluşturmuş olursunuz.

Yoğurt suyu aynı zamanda metabolizmanızı hızlandırmaya iyi bir yardımcı olup, kas kütlenizin artmasına da iyi bir yardımcıdır. Lezzetini biraz değiştirmek isteyenler de içerisine zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi baharatlarla zenginleştirebilirler.

Uzmanlar yoğurt suyunun aynı zamanda saç, diş ve kemiklerinin güçlenmesi açısından çok önemli bir etken olduğu ifade ediyor. Hazımsızlıkla birlikte karın şişkinliğinin giderilmesinde de büyük bir fayda gösteriyor. Cilt içinde çok önemli faydaları olan yoğurt suyunun cilt kırışıklıklarına ve cilt lekelerine karşı da son derece etkilidir.