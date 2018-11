Yoğun bakımdan çıkan Cem Özer'den bir garip açıklama

Film setinde geçirdiği kaza sonrası 42 gün yoğun bakımda kalan Cem Özer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Usta oyuncu Cem Özer, film setinde geçirdiği kaza sonrası 42 gün yoğun bakımda kalarak tedavi gördü. İyileşen Özer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ummadığı kişiler ziyarete gelmiş

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özer, her geçen gün daha da iyileştiğini, fizik tedavisini devam ettirdiklerini, zor günler geçirdiğini, her şerde bir hayır olduğunu, kendisini çok seven insanlar olduğunun farkına vardığını, birilerine verilecek en güzel armağanın sevgi olduğunu, hiç ummadığı kişilerin ziyarete geldiğini, artık o kişileri bırakmayacağını söyledi.

Kazayı Afyon’da geçirmiş

Cem Özer, hayat yoğunluğunda bazı şeyleri es geçtiğini, bunun yapılmaması gerektiğini, kazayı Afyon’da geçirdiğini, kendisine oradan kaymak getirdiklerini, iyileşmesi için ünlü aşçılarda çorbalar, reçeller geldiğini, bu olayın kendisini çok duygulandırdığını, eşiyle kızının çok büyük çile çektiğini belirtti.

Öldüğünü düşünmüş

Yoğun bakımda yatarken her şeyi algılayıp anladığını ifade eden Özer, kendisinin öldüğünü zannettiğini, bunların sadece bir hatırlama olduğunu, ölümü anladığını, yoğun bakımda “artık öldüm rahmetli annem ve babamla zaman geçireceğim” diye düşündüğünü, karısı ve kızını kendisini severken düşündüğünü ama aslında öyle bir şey olmadığını, kendisinin bunları hayal ettiğini, herkesin beyaz ışık dediğini ama öyle bir şey olmadığını, o kapıya gidip geri döndüğünü, basın mensupları ile görüşme nedeninin insanlara iyi haber vermek amaçlı olduğunu, bacağının da iyi olduğunu, kendini idare edebileceğini söyledi.

Mehmet Ali Erbil hakkında açıklama

Mehmet Ali Erbil hakkında da açıklama yapan Özer, onunla çok samimi bir dostluğu olmadığını, onu çok sevdiğini fark ettiğini, zihninin kendisinden çok onunla meşgul olduğunu, asistanı ile konuştuklarını, onun da kendisi gibi hemen düzeleceğini düşündüğünü dile getirdi.