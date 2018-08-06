Yoğun bakıma alınan Cüneyt Arkın'dan haber var!

Dün akşam yazlığında solunum sıkıntı yaşayarak yoğun bakıma alınan Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 09:47

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın, Silivri’deki yazlığında solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Bunun üzerine yakınlarını arayan usta sanatçı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Solunum yetmezliği nedeni ile yoğun bakımda tedavi altına alınan Cüneyt Arkın’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Menajer şirketten açıklama

Sanatçının menajerlik şirketinde yapılan açıklamaya göre, KOAH hastası olan sanatçı, kontroller için bugün Silivri'deki bir özel hastaneye gitti. Kontrolleri yapılan sanatçı, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.