Yiyecek arayan çakal, havalandırma boşluğuna düştü

Yiyecek bulmak isteyen çakal bir lisenin havalandırma boşluğuna düştü.

Güncellenme 29 Kasım 2018 17:12

Artvin’de bir lisenin havalandırma boşluğuna yiyecek bulmak için gelen çakal, burada mahsur kaldı. Havalandırma boşluğundan gelen sesleri duyanlar çakalın kurtulması için ekiplere haber verdi.

Uyutup çıkardılar

Okula gelen belediye ekipleri, dört metre yüksekliğinden boşluğa düşen ve mahsur kalan çakal için kurtarma çalışması başlattı. Ekipler önce sakinleştirici iğne ile çakalı uyuttu daha sonra da halat yardımı ile çakalı mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Çakalın durumu iyi

Sedye ile çıkarılan çakal, ‘haybulans’ ile hayvan müdahale aracına taşındı. Kurtarılan çakal, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak. Artvin Belediyesi Veteriner Hekimi Ahmet Tuncer İskender, çakalın genel durumunun iyi olduğunu belirtti.