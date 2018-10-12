Yine tüm bakışları topladı!

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden olan Yasemin Özilhan, önceki gün Nişantaşı’nda yine tüm gözleri üzerine topladı.

Güncellenme 12 Ekim 2018 13:06

Stili ile her zaman göz önünde olmayı başaran cemiyetin önde gelen ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan arkadaşının Nişantaşı’nda olan mağazasını ziyaret etti ve sonra Nişantaşı’ndan ayrıldı. İki çocuk annesi olan Yasemin Özilhan, düzgün fiziği ve fit görünümü ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Nişantaşı’nda yine tarz giyimi ile tüm bakışları üzerlerinde toplamayı başardı.

Pembe abiyesi ile göz kamaştırdı

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin düğününe katılan Yasemin Özilhan tercih ettiği pembe abiye ile birlikte görenleri büyüledi.

3-5 bine giyinen de var

Daha önce yaptığı açıklama ile yanlış anlaşılan ve gündeme bomba gibi düşen Özilhan, "İlla pahalı olması gerekmiyor. 3-5 bine giyinen de var. Önemli olan yakıştırmaktır" açıklamasında bulunmuştu.